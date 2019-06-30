شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان لـ"تايم سبورت" : الجماهير سلاح ذو حدين فى دعمها الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن منتخب مصر يسير على مايرام فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وقال ريان فى تصريح لـ قناة "تايم سبورت" إن المنتخب لابد أن يحقق الفوز فى لقاء الليلة أمام أوغندا فى ختام الدور الأول ليعطى مردودا قويا لباقى المنتخبات بعد تصدره للمجموعة الأولى فى دور المجموعات .

وأشار إلى أن الضغط الجماهيرى على الفراعنة سلاح ذو حدين ، مؤكدا أن عامل الضغط النفسى السبب فى تواضع أداء منتخب مصر أمام زيمبابوى و الكونغو فى أول و ثانى لقاءات الدور التمهيدى.

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ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى ويبتعد عن أوغندا صاحبة المركز الثانى وأقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة اليوم فى ختام مباريات المجموعة الأولى.

وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل سيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدى المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقان بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويسعى أجيرى المدير الفنى للمنتخب لتحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة وتسهيل مهمة الفراعنة فى دور الـ16 بالبطولة، لذا تراجع الخواجة عن التفكير فى تغيير الخطة والتشكيل الذى لعب به مباراتي الفراعنة أمام زيمبابوي و الكونغو الديمقراطية والتى حقق فيها الفراعنة الفوز 1/0 و 2 / 0 على الترتيب ، خاصة أن مباراة أوغندا أصبحت غاية فى الأهمية لضرورة تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة الأولى ومواجهة إحدي الفرق صاحبة الترتيب الثالث فى المجموعات الأخرى.