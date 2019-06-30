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"مرحباً بأشقائنا".. سمسية الإسماعيلى تفتح أحضانها لنجوم الكاميرون وغانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أنغام السمسمية واصل عشاق الدراويش تقديم المشهد الحضارى الذى ظهروا عليه منذ قدوم الوفود الأفريقية على المدينة الساحلية للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو، ليعكسوا كرم وحسن ضيافة المصريين بصفة عامة وعشاق القلعة الصفراء بصفة خاصة.

مدرجات استاد الإسماعيلية تزينت بجماهير راقصى السامبا المصرية عشاق برازيل مصر الذين تواجدوا فى المدرجات لمتابعة مباراة قمة المجموعة السادسة بين غانا والكاميرون على ملعب القلعة الصفراء، فى حضور جماهيرى عكس مدى عشق جماهير الاسماعيلية لكرة القدم، وليس للمتعة فقطت حضرت الجماهير إلى المباراة، بل رفع أحد المشجعين لافتة كتب عليها "مرحباً بأشقائنا من القارة السمراء فى ملعب الدراويش".

أما فى مدرجات غانا فظهر النظام والألوان بالأصفر والأحمر والأخضر ألوان العلم الغانى، الذى حرصت جماهير البلاك ستارز على ارتدائه فى زى رسمى شبه موحد فى مدرجات الإسماعيلية لدعم ومؤازرة المنتخب الغانى أمام الكاميرون فى الجولة الثانية من دور المجموعات، والتى انتهت بفوز الكاميرون بهدفين نظيفين على البلاك ستارز ليعزز الأسود صدارتهم للمجموعة السادسة بست نقاط.

كما ظهرت الآلات الموسيقية على اختلاف أنواعها فى مدرجات غانا مثل الطبول والأبواق لإلهاب حماس المشجعين فى دعم منتخب البلاك ستارز، والذى يبدو أنه يعانى منذ انطلاق البطولة، حيث لم يحصد سوى نقطة واحدة خلال أول جولتين فى دور المجموعات من التعادل مع بنين.

أما فى مدرجات الكاميرون فرفعت الجماهير المصرية لافتات كتبت عليها "مرحباً بالكاميرون فى مصر"، فى مشهد يعكس مدى الروح لدى الجماهير المصرية الواعية، فلم تمنع ذكرى الهزيمة الأخيرة للفراعنة فى نهائى كان 2017 والحرمان من اللقب أمام الكاميرون المصريين أن يرحبوا بجماهير الأسود فى استاد الإسماعيلية.

صامويل إيتو النجم الكاميرونى المعتزل خطف أيضاً الأضواء فى واحدة من أقوى مباريات القارة السمراء، وحرص على حضور المباراة لدعم ومؤازرة منتخب بلاده فى مهمته للدفاع عن اللقب الذى يحمله من النسخة الماضية.

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الأبواق في مدرجات غانا
الأبواق في مدرجات غانا

 

الجنس الناعم في مباراة غانا والكاميرون
الجنس الناعم في مباراة غانا والكاميرون

 

جماهير الاسماعيلي ترحب بضيوف ملعبها
جماهير الإسماعيلي ترحب بضيوف ملعبها

 

جماهير غانا تتزين بعلم بلادها
جماهير غانا تتزين بعلم بلادها

 

جماهير مصر ترحب بالكاميرون
جماهير مصر ترحب بالكاميرون

 

حضور مصري في مباراة غانا والكاميرون
حضور مصري في مباراة غانا والكاميرون

 

صامويل ايتو
صامويل ايتو
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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