شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عمة تريزيجيه: كأس الأمم الأفريقية انطلاقه جديدة لـ"محمود" نحو العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ريان ابن عمة تريزيجيه، إن محمود تريزيجيه، أصبح حديث العالم كله لروعة أداءه، وتعاونه مع زملاءه، وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون انطلاقه له، وأنه يعتقد أن الأندية الاوروبية ستهتم به كثيراً.

وأضاف ريان، لـ" الخليج 365"، أن أجمل ما فى أداء تريزيجيه هى الجماعية، وهناك انسجام بينه وبينه محمد صلاح، مؤكداً أنه يتوقع أن يفوز المتخب المصرى على أوغندا 3 - صفر، وسيكون لصلاح وتريزيجيه نصيب فى التسديد .

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وتابع: "سعيد باحتلال تريزيجيه المركز الثانى فى قائمة أفضل لاعبى كأس الأمم الأفريقية، وحصوله على 8.05 – 10 فى التقييم الذى أعده موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، خلف كينيث أوميريو مدافع منتخب نيجيريا، مؤكداً أن المصريين لن ينسوا مستواه الذى ظهر به خلال المباريتين السابقتين، وخلالها سجل هدفاً رائعاً، وصنع آخر سجله الفرعون المصرى محمد صلاح.