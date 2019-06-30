شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يحاضر نجوم الأهلى فى المران الصباحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية على اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وأعقب محاضرة لاسارتي خضوع اللاعبين لفقرة بدنية مكثفة تحت قيادة اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق.

كما شهد المران الصباحي اليوم تركيز الجهاز الفني على سرعة نقل الكرة بين اللاعبين من لمسة واحدة، حيث قاد سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني وحدة تدريبية خاصة للاعبين تم التركيز خلالها علي تمرير الكرة من لمسة واحدة.

يذكر ان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قرر خوض مران اليوم على فترتين صباحية ومسائية استعدادا للمرحلة المقبلة التى تشهد خوض معسكر إعداد خارجى فى إسبانيا يتخلله خوض بعض المباريات الودية.