شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلي يقيم مستوى حارس مرمى المنتخب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالأهلى، صعوبة مواجهة أوغندا المرتقبة أمام منتخبنا الوطنى فى التاسعة مساء اليوم الأحد فى ختام منافسات المجموعة الأولى بمباريات أمم أفريقيا التى تنظمها مصر وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

وأضاف مدرب حراس الأهلى، نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة اليوم لحسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى دور الـ 16، خاصة أن الخسارة ــ لا قدر الله ــ تمنح أوغندا صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط.

وأوضح سليمان أن منتخبنا الوطنى لا يحتاج فقط إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم، ولكنه فى حاجة لتقديم أداء جيد لأكثر من هدف؛ الأول هو طمأنة الجماهير المصرية المتخوفة من مستقبل الفراعنة فى هذه البطولة بعد اهتزاز المستوى فى أول مباراتين أمام زيمبابوى والكونغو؛ بجانب توجيه رسالة قوية إلى جميع المنافسين بشأن قدرة منتخبنا على استكمال مشوار البطولة بنجاح؛ من أجل استعادة عرش أفريقيا.

وأشار مدرب حراس المرمى بالأهلى إلى أنه على تواصل شبه يومى مع محمد الشناوى حارس الأهلى ومنتخبنا الوطنى لدعمه فى رحلته مع المنتخب فى البطولة، مؤكداً أن الشناوى يعيش حالة من التركيز الشديد من أجل استكمال مشوار البطولة بنجاح، وأن اللاعب قدم مستوى جيداً فى أول مباراتين وكان موفقاً فى التعامل مع أغلب الكرات التى وصلته باستثناء بعض الأمور المقبولة فى اتخاذ بعض القرارات.