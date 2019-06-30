شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى، على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا، وإجراء 3 تغييرات فى اللقاء المقرر له التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الدفع بباهر المحمدى فى الشوط الأول أساسياً على حساب محمود علاء، كما على إراحة طارق حامد لاعب الوسط المدافع بسبب الإنذار، إلى جانب الراحة البدنية بسبب مشاركة اللاعب أساسياً فى مباريات الزمالك ومنتخب مصر طوال الفترة الماضية.

واستقر المكسيكي أجيرى على الدفع بـ

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد المحمدى، باهر المحمدى، أحمد حجازى، أيمن أشرف.

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خط الوسط: محمد الننى، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

وتنطلق مباراة المنتخب الوطنى أمام أوغندا فى التاسعة مساء اليوم بختام منافسات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد ، وفى حالة فوز منتخب مصر على أوغندا أو تحقيق التعادل فسيحتل الفراعنة المركز الاول ويقابل ثالث إحدي المجموعات والتى لم يتم تحديد طرفها بعد، أما فى حالة الخسارة أمام أوغندا وفوز السنغال على تنزانيا سيتواجه الفريقين بشكل رسمي فى دور الـ16.

ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم أفريقيا التى تضم إلى جانبه كل من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى، وتستضيف مصر البطولة بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية.