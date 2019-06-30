رينار: نرغب في التأهل كأول المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تحدث هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية مواجهة منتخب جنوب أفريقيا وأنه لا يريد خساراة المباراة للتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية 2019.

ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره الجنوب إفريقي غدا الإثنين على ملعب السلام في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات أمم إفريقيا 2019.

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وقال رينار خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "نحتاج إلى التركيز في مواجهة البافانا بافانا، فنحن لا نريد أن نخسر المباراة من أجل التأهل إلى دور 16 من البطولة الإفريقية كأول المجموعة".

واختتم مدرب أسود الأطلس: "سيكون هناك تعديلات فى تشكيل المنتخب المغربي أمام جنوب أفريقيا، سوف أقوم بتحدد التشكيل بعد مران اليوم".

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون نقاط.