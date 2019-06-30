مدرب حراس الأهلي يعلق على أداء الشناوي مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالأهلي، أن المنتخب المصري بحاجة لتقديم أداء جيد في مواجهة أوغندا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد في ختام منافسات المجموعة الأولى بمباريات أمم إفريقيا التي تنظمها مصر وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

وقال سليمان، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الأحد: "نحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة أوغندا من أجل حسم بطاقة التأهل كأول المجموعة إلى دور الـ16 ، خاصة أن الخسارة -لا قدر الله- تمنح أوغندا صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط".

وأضاف: "منتخبنا الوطني لا يحتاج فقط إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، ولكنه في حاجة إلى تقديم أداء جيد لأكثر من هدف، الأول هو طمأنة الجماهير المصرية المتخوفة من مستقبل الفراعنة في هذه البطولة بعد اهتزاز المستوى في أول مباراتين أمام زيمبابوي والكونغو الديموقراطية، بجانب توجيه رسالة قوية إلى جميع المنافسين بشأن قدرة منتخبنا على استكمال مشوار البطولة بنجاح، من أجل استعادة عرش إفريقيا".

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وأكمل: "أتواصل شبه يوميًا مع محمد الشناوي من أجل تقديم الدعم له في رحلته مع المنتخب في البطولة".

وأتم: "الشناوي يعيش حالة من التركيز الشديد من أجل استكمال مشوار البطولة بنجاح، وقدم مستوى جيدًا في أول مباراتين وكان موفقا في التعامل مع أغلب الكرات التي وصلته باستثناء بعض الأمور المقبولة في اتخاذ بعض القرارات".

يذكر أن الشناوي حارس الأهلي شارك أساسيا في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه بعد فوز مصر على زيمبابوي (1-0) والكونغو الديموقراطية (2-0) بإستاد القاهرة.