كشف طبي لبوطيب قبل مباراة جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يحدد الجهاز الطبي للمنتخب المغربي مساء اليوم مدى جاهزية خالد بوطيب مهاجم أسود الأطلس لإمكانية الدفع به في مباراة جنوب افريقيا عقب إصابته بالركبة.

وكان بوطيب تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال مران المنتخب المغربي، جعلته يغيب عن مواجهة كوت ديفوار والتى فاز بها منتخب المغرب بهدف دون رد.

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ومن المنتظر أن يتم اختبار اللاعب بشكل نهائي في تدريبات اليوم قبل مواجهة منتخب الأولاد في ختام مباريات المجموعة الرابعة.

وكان بوطيب شارك كبديل في المباراة الأولى التي شهدت فوز المغرب على ناميبيا بهدف نظيف.

وتتصدر المغرب قمه المجموعة برصيد ٦ نقاط يليها منتخبي كوت ديفوار وجنوب افريقيا برصيد ٣ نقاط ويتذيل المنتخب الناميبي المجموعة بدون نقاط.