الأهلي يكشف برنامجه التحضيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي يوم الأربعاء المقبل موعدا لإقامة مباراة ودية لم يتحدد طرفها بعد، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وتشهد الساعات المقبلة تحديد اسم الطرف الثاني للمباراة الودية التي تأتي بهدف تجهيز اللاعبين والاطمئنان على كافة عناصر الفريق قبل معسكر إسبانيا المقبل.

وقرر لاسارتي استمرار إقامة مران الفريق على فترتين صباحية ومسائية غدًا الاثنين، لتنفيذ البرنامج البدني الموضوع للاعبين، قبل السفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد.

وتحدد يوم الجمعة المقبل موعدا للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل، حيث يتخلل المعسكر خوض مجموعة من المباريات الودية التجريبية.

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وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بالتدريب اليوم وغدا على فترتين صباحية ومسائية.

وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الأول الجمعة.

وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد، على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بالتدريب اليوم الأحد علي فترتين صباحية ومسائية.

جدير بالذكر أن الأهلي متصدر ترتيب الدوري المصري سيخوض مباراتين في المسابقة بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية أمام كل من المقاولون العرب والزمالك.