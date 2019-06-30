مدرب السنغال: لا بديل عن الفوز أمام كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

تحدث أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن أهمية مباراة كينيا، لحسم صعود أسود التيرانجا لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويلتقي المنتخب السنغالي بنظيره الكيني غدا الاثنين، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الثالثة من البطولة الأفريقية.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سنلعب أمام كينيا من أجل الفوز ولا بديل عنه لحسم الصعود رسميًا من المجموعة".

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وأعرب المدير الفني للسنغال عن حزنه للخسارة في لقاء الجزائر: "لعبنا أول ٢٥ دقيقة في اللقاء بشكل جيد، أنا مستاء من التحكيم ولكني لن أتحدث عن حكم اللقاء".

وكشف سيسيه عن أنه لا ينوي إجراء تغييرات على تشكيل فريقه: "لن أجري تغييرات جذرية في التشكيل في لقاء كينيا وسأحافظ على القوام الأساسي للفريق".

واختتم سيسيه: "لدينا بعض الإصابات في الفريق ولكن بعض اللاعبون سيعودون في هذه المباراة وسيعوضوا غياب المصابين".

يذكر أن منتخب السنغال يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف الجزائر المتصدر صاحب الـ6 نقاط، بينما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل تنزانيا المجموعة بدون نقاط.