مفاجأة فى الاستوديو.. كيف تستقبل "تايم سبورت" لمتابعة مباراة مصر وأوغندا بكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم الأفريقية على موعد مع ختام الجولة الأولى من دور المجموعات التى تشهد مواجهة مصر وأوغندا بالمجموعة الأولى المقرر أن تقام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة على "بي إن سبورتس ماكس 1 و2" القطرية بتعليق علي محمد علي، فيما تنقل قناة "تايم سبورت" البطولة أرضيًا.

ولأول مرة، سيظهر النجم النيجيري نوانكو كانو فى الاستديو التحليلي الذي يستضيف حسن شحاتة وحازم إمام ويقوده أحمد شوبير.

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

ماذا يعني نقل تردد "تايم سبورتس" الأرضي للقناة الثانية؟



وأعلنت قناة "تايم سبورتس" إسناد مهمة التعليق على المباراة المرتقبة إلى المعلق السعودي فهد العتيبي الذى انضم إلى القناة .

فهد العتيبي يُعلن انضمامه لقناة تايم سبورت



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تردد "تايم سبورتس" الأرضية بسيط للغاية يتمثل في إجراء عدة خطوات كالتالي:

- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

- توصيل الإريال بالتلفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة "تايم سبورتس" اخرج من إعدادات البحث واعمل حفظ للقناة الأرضية "Save And Exit".

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