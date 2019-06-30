تقارير سعودية: الرائد يحبط الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الرائد رفض انتقال المدافع المصري محمد عطوة إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية صباح اليوم الأحد إن إدارة الرائد تمسكت باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن مصدر مسؤول في النادي السعودي- أن عطوة رفض عرضا مغريا من الزمالك لضمه بداية من الموسم المقبل (2019-20).

Advertisements

وأشارت إلى أن عطوة اجتمع أكثر مرة بمسؤولي الزمالك خلال الفترة الماضية، إلا أنه رفض التوقيع للأبيض في اللحظة الأخيرة لأنه يرغب في البقاء ضمن صفوف الرائد للموسم الثالث على التوالي.

ويتواجد عطوة في القاهرة حاليًا لقضاء أجازته الخاصة، واستدعاه نادي الرائد قبل يومين للالتحاق بتدريبات الفريق التي تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 7 يوليو المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

وانضم عطوة (28 عاما) إلى صفوف الرائد في يناير 2018 قادمًا من الاتحاد السكندري، وقدم مستويات جيدة رفقة الفريق السعودي مما لفت إليه الأنظار.

جدير بالذكر أن الزمالك يضم بين صفوفه عددًا من المدافعين مثل الثنائي الدولي الأساسي محمود علاء ومحمود حمدي الونش بالإضافة إلى محمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.