بوغبا يختار بين يوفنتوس وريال مدريد

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا يفضل العودة لصفوف ناديه السابق يوفنتوس على حساب الانتقال لريال مدريد.

ويرجع السبب في ذلك للعلاقة القوية بين بوغبا والزملاء السابقين في يوفنتوس كما وعد اللاعب صديقه اندريه بارزالي في حفل في تورينو منذ شهرين باختيار العودة للبيانكونيري.

وتلقى بول بوغبا اتصال من المدرب ماوريسيو ساري طلب منه القدوم الى صفوف يوفنتوس.

وما عزز من رغبة بوغبا العلاقة القوية بين مينو رايولا وكيل اللاعب ومسؤولي نادي يوفنتوس والتي زادت مع اقتراب ماتياس دي ليخت من الانضمام للسيدة العجوز.