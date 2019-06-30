حل جديد في ريال مدريد لضم بوغبا

ربطت صحيفة ماركا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالاصرار على ضم الفرنسي بول بوغبا في الصيف الحالي. ووفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد طلب 160 مليون يورو للموافقة على بيع بوغبا بينما ريال مدريد لا ينوي دفع هذا المبلغ. وقرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عرض 40 مليون يورو بجانب لاعبه ايسكو من أجل ضم بوغبا. ويأمل ريال مدريد في استغلال رغبة مانشستر يونايتد في ضم صانع لعب شاب ليحقق رغبته في ضم بوغبا في الصيف الجاري.

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