ريال مدريد يفكر في صفقة تبادلية مع كلوب

يرغب المدرب الالماني يورغن كلوب في ضم لاعب وسط ريال مدريد الشاب ماركو أسينسيو في الصيف الحالي. ووفقا لصحيفة دايلي اكسبريس البريطانية فإن ريال مدريد لم يمانع رحيل أسينسيو ولكن بشرط وحيد. وطلب زيدان مدرب ريال مدريد عقد صفقة تبادلية مع ليفربول ينتقل من خلالها ماركو أسينسيو للفريق الأحمر الانجليزي مقابل انضمام السنغالي الدولي ساديو ماني لريال مدريد. ويعد ساديو ماني حلم كبير للمدرب زيدان لكن ليفربول لا ينوي بيع اللاعب بأقل من 180 مليون يورو.

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