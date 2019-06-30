برشلونة يفكر في ضم صديق ميسي

ارتبط نادي برشلونة الإسباني بخطوة مفاجأة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بضم مهاجم أرجنتيني شاب. ووفقا لسبورت ميديا سيت الايطالية يدرس برشلونة ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان. النادي الكتالوني يفكر في دفع 112 مليون يورو للنادي الايطالي وهي قيمة كسر عقد اللاعب الشاب. ويصنف لاوتارو كأفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا في الصيف الحالي وينتظر أن يكون أفضل منافس للويس سواريز في خط هجوم الفريق الكتالوني.

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