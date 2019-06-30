باريس سان جيرمان يصدم برشلونة بسبب نيمار

أكدت قناة تيليفوت الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان وجه صدمة قاسية لبرشلونة بشأن رغبة النادي الكتالوني في ضم نيمار.

وكان برشلونة قد اعترف أن نيمار لديه رغبة كبيرة في العودة للعب في كامب نو في الصيف الحالي.

وذكرت القناة الفرنسية الشهيرة أن باريس سان جيرمان أخبر برشلونة أن نيمار ليس للبيع مهما كانت الاغراءات المالية المقدمة من أجل اللاعب.

ويأمل ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي في بقاء نيمار مع الفريق الفرنسي لموسم آخر رغم رغبة اللاعب في الرحيل.