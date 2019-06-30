نجم ريال مدريد يقترب من الإنتقال إلى ميلان

اقترب نجم نادي ريال مدريد الإسباني، من الإنتقال إلى صفوف نادي إي سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الملكي.
ووفقا لتقارير صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية،أن إي سي ميلان قد توصل إلى إتفاق مع نظيره ريال مدريد الإسباني، لإنتقال اللاعب داني سيبايوس إلى صفوف النادي الإيطالي الموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة أن الناديين توصلو إلى إتفاق لإنتقال سيبايوس، إلى إي سي ميلان بقيمة 40 مليون يورو، ويتبقي فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.
وكان سيبايوس قد خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولهذا وافق النادي الإسباني التفريط في خدمات اللاعب صاحب ال 21 عاما.
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