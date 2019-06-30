السبت القادم .. سيراميكا كليوباترا يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم السبت القادم الموافق السادس من شهر يوليو المقبل.
وكان الفريق خاض فترة انتقالية عقب نهاية الموسم الماضي،وبعدها منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أسابيع، ثم قرر انطلاق فترة الإعداد في ملعب دار ضباط الوقود بالتجمع الخامس.
وكان النادي أعلن التعاقد مع المهاجم أحمد
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