مهاجم الأرجنتين على رادار برشلونة

يرغب مسئولو نادي برشلونة في التعاقد مع المهاجم الشاب لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الحالي.
ونقل" راديو لا ريد" الأرجنتيني، أن نادي برشلونة يرغب في تدعيم صفوفه الموسمالمقبل ،بالتعاقد مع مارتينيز، ليكون بديل الأوروجواني لويس سواريز.
وأضاف الراديو الأرجنتيني أن البارسا مستعد لدفع 95 مليون يورو، لكسب خدمات مهاجم الإنتر الشاب،وذلك نظرا
ويعد مارتينيز هو واحدا من هدافي الكوبا في هذه النسخه برصيد هدفين، سجلهم في شباك المنتخب القطري، والفنزويلي، وهو أيضا هداف المنتخب الأرجنتيني رفقا المدرب ليونيل إسكالوني برصيد 6 أهداف.
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