صور.. المصري يؤدي مرانه الصباحي على شاطئ بورسعيد

أدى فريق الكرة بالنادي المصري تدريباته الصباحية في ساعة مبكرة من صباح اليوم على شاطئ بحر بورسعيد خصصه الجهاز الفني للفريق بالكامل لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين. البدنية للاعبين. واشتمل على وحدات تدريبية للعدو لمسافات طويلة وتقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة العدد تؤدي كل منهم عدد من الوحدات التدريبية سواء المتعلقة بالقوة أو السرعة. وشهدت التدريبات أداء اللاعبين لعدد من التدريبات الترفيهية المتنوعة، ويواصل الفريق مساء اليوم تدريباته اليومية على الاستاد في ثاني أيام بدء فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

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