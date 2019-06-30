ثلاثي الدوري الإنجليزي يتنافسون من أجل ضم جناح دورتموند

يتنافس ثلاثي الدوري الإنجليزي أرسنال، ومانشستر يونايتد، وليفربول، من أجل ضم اللاعب الدينماركي الشاب جاكوب رون لارسن، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.
ونقلت صحيفة" ذا صن" البريطانية، أن الثلاثي الإنجليزي يرغبون في ضم صاحب الـ20عاما، من أجل تدعيم صفوفهم، نظرا لأمكانيات اللاعب المتميزة.
ونجح اللاعب الدنماركي في جذب انتباه كبار الأنديةالإنجليزية، وذلك من خلال المستوي المبهر الذي قدمه رفقة دورتموند، في الدور الألماني الموسم الماضي.
وأضافت الصحيفة أن سفين ميسينتات رئيس نادي أرسنال السابق، قد أوصي مسئولوا الجانرز التعاقد مع اللاعب، ذلك لأنه قد سبق العمل معه في دورتموند.
ويرغب كلوب في التعاقد مع لارسن، ذلك
ويعد لارسن هو من نوعية اللاعبين الذي تتعاقد معه إدارة يونايتد في هذه الفترات، ذلك يرجع إلى السياسة الجديدة التي تتبعها قلعة أولد ترافورد في التوقيع مع اللاعبين الشباب.
ويعد جاكوب لارسن واحدا من أبرز المواهب الشابه في الدوري الألماني، وشارك مع دورتموند بالدوري في 34 مباراة، واستطاع تسجيل 4 أهداف.
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