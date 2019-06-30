لاعب الزمالك السابق: لا نعتمد على محمد صلاح فقط في عهد أجيري

أكد تامر عبدالحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أداء الفراعنة خلال بطولة الأمم الأفريقية يتطور بشكل جيد، بعدما تخلي عن الأداء الدفاعي الذي كان السمة الرئيسية لمنتخب مصر في عهد هيكتور كوبر المديرالفني السابق.
وأضاف تامر عبدالحميد في تصريحاته لقناة تايم سبورت "حتي الآن منتخب مصر يسير بصورة جيدة في البطولة، وأصبحنا نلعب كورة هجومية مع أجيري بعد رحيل
وتابع تامر عبدالحميد "عهد باصي لصلاح انتهي بقدوم أجيري وأصبح لدينا اطمئنان في جميع المراكز".
يذكر أن المنتخب المصري لعب مباراتين في دور المجموعات بأمم أفريقيا حقق خلالهم الفوز، فكان الانتصار الأول علي حساب زيمبابوي بهدف نظيف، ثم انتصر على الكونغو اليمقراطية بهدفين دون رد.
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