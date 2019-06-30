جلال: سأدفع بالناشئين الموسم الجديد

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، رفضه التام للاستغناء عن أي من لاعبي الفريق بسهولة، دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

وقال جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالمركز الإعلامي للنادي، "أرفض تماما فكرة الاستغناء عن أي لاعب من لاعبي المصري بدون تحقيق أقصى استفادة فنية ومادية ممكنة للنادي".

وتابع: "الاستفادة الفنية تتحقق للمصري بحصوله على اللاعبين، الذين يحتاج إليهم لسد النقص الذي قد يعاني

منه الفريق، في بعض المراكز، وذلك في حال الدخول في صفقات تبادلية يحصل من خلالها المصري على مبلغ مالي وعدد من اللاعبين نظير إنتقال أي من لاعبيه لفريق آخر".

وأردف: "يملك النادى ناشئين على مستوى متميز، تم تصعيدهم للتدريب مع الفريق على مدار الموسم، وهى المرة الأولى منذ سنوات طويلة يتوافر هذا الكم

من اللاعبين الموهوبين مرة واحدة داخل صفوف ناشئي المصري".

واختتم: "ويتم التنسيق بين الجهاز الفني للفريق الأول وبين المدير الفني لقطاع الناشئين لتصعيد اللاعبين الموهوبين للتدريب مع الفريق على مدار الموسم، وسوف نقيد سبعة لاعبين تحت 21 عاما ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد، رغم أن اللوائح قد تتيح قيد خمسة لاعبين فقط من فريق تحت 21 عاما، إضافة لـ25 لاعبا في قائمة الفريق الأول، ولن أتوانى عن منح الفرصة كاملة لهؤلاء الناشئين في المباريات الرسمية طالما استمروا في الكفاح لنيل شرف تمثيل القلعة الخضراء".