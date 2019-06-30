إيهاب جلال يوجه رسالة لإدارة النادي المصري وجماهيره

وجه إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، رسالة لجماهير بورسعيد، خلال فترة الإعداد التي يخوضها، من أجل طمأنتهم على مستقبل الفريق خلال الفترة المقبلة.

قال جلال، خلال المؤتمر الصحفى، الذى نظمه المركز الإعلامى بالنادى: "إطمئنوا على فريقكم فى الموسم الجديد، وأن القوام الأساسي للفريق لن يتغير كثيرًا عن الموسم الماضي".

وتابع: "حيث يسعى الجهاز الفني لتدعيم الفريق في عدد معين من المراكز يحتاج إليها، في خط الدفاع، خصوصًا مركز قلب الدفاع، الذي عانى فيه الفريق كثيرًا الموسم الماضي بعد إصابة الثلاثي محمد صالح ومحمود حمد وإسلام صلاح، الذي سيكون أول المقيدين في قائمة الموسم الجديد".

وأردف: "الفريق ليس بحاجة لشراء عدد كبير من اللاعبين لا نحقق منهم الاستفادة المطلوبة، ولن نفاوض لاعبين في مركز رأس الحربة الذي يتوافر به ثلاثة من المهاجمين الأفذاذ، هم: أحمد

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جمعة ومحمود وادي وأوستين أموتو، وأنا مطمئن تمامًا على خطوط الفريق كافة حاليًا، ومع ذلك سيتم تدعيم الفريق بما يحتاجه من لاعبين خلال الفترة المقبلة وفى أضيق الحدود".

كانت أولى صفقات الموسم الجديد اللاعب الدولي الليبي مفتاح طقطق، الذى يتمتع بالإمكانات الفنية والبدنية، ويجيد اللعب في مركز الجناح، وهو المركز الذي قد يحتاج الفريق إلى تدعيمه، خصوصًا إذا ما تمت الموافقة على أحد العروض الكثيرة التي قُدمت إلى إدارة المصري للحصول على خدمات اللاعب إسلام عيسى، مهاجم المصري.

وواصل "أقدر تمامًا طموح الجميع داخل القلعة الخضراء لحصد بطولة خلال الموسم الجديد تسعد جماهير النادي المصري العظيمة، التي لم تتوقف دومًا عن مؤازرة الفريق، وأن

تحقيق البطولة ليس ببعيد عن المصري في ظل المؤازرة الجماهيرية الهائلة التي يتمتع بها الفريق، وفي ظل المساندة الهائلة التي يجدها الجهاز الفني واللاعبون من مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية، الذي لم يتوقف يومًا عن تلبية متطلبات الفريق كافة طوال المواسم الماضية، التي نجح الفريق خلالها في الوجود في المربع الذهبي، على رغم تغير الأجهزة الفنية".

واختتم: "أننى أشعر بالراحة لوجودى داخل القلعة الخضراء، نظرًا للعلاقات الطيبة التي تربطنى بمجلس الإدارة، والمساندة الإيجابية من الجميع داخل بورسعيد الباسلة، والدعم الهائل الذي يجده فريق المصري من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي يعد بحق إحدى الركائز الأساسية لكل ما تم إنجازه في النادي المصري خلال المواسم الماضية، ولابد أن أوجه التحية للاعبي الفريق الذين نجحوا في حصد المركز الرابع بالدوري بعد مجهود كبير من الجميع على مدار الموسم، على رغم العثرات التي عانى منها الفريق التي توقع الجميع أن يبتعد المصري بسببها عن المربع الذهبي إلا أن كفاح لاعبيه أثمر في النهاية عن حصد المركز الرابع".

