إيهاب جلال : المصري يبدأ إعداده للموسم الجديد من بورسعيد

بدأ فريق الكرة بالنادى المصرى فترة إعداده للموسم الجديد ، حيث تجمع اللاعبون فى ملعبهم ببورسعيد وبدأت مرحلة الإعداد البدنى والطبى والتدريبات الخفيفة.
وأكد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى أن أهم ملامح فترة الإعداد خضوع جميع اللاعبين للكشفٍ الطبي الكامل للتأكد من جاهزيتهم لانطلاق فترة الإعداد والتي تأتي بعد راحةٍ سلبية استمرت شهرا كاملا.
وأن الفريق سيستمر في خوض تدريباته اليومية ببورسعيدحتى يوم السابع من يوليو يتوجه بعدها للإسكندرية لبدء معسكر مغلق لمدة أسبوعين، يخوض فيها عددا من المباريات الودية قبل العودة لبورسعيد في الثاني والعشرين من يوليو من نفس الشهر، حيث سيؤدي الفريق تدريباته ببورسعيد لمدة أسبوع يخوض مباراة ودية قبل التوجه للإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق اعتبارا
وأكد "جلال" فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه المركز الإعلامى بالنادى أنه في حالة مشاركة المصري في الدور التمهيدي للبطولة الأفريقية فإن الفريق سيكتفي بالمراحل الثلاث لفترة الإعداد.
وفي حالة مشاركة المصري من دور الـ 32 للبطولة فإن الفريق سيخوض مرحلة رابعة لفترة الإعداد سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا.
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