رياضة | بحر لاعبا ومدربا عاما بالفشن ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحر لاعبا ومدربا عاما بالفشن ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة مركز شباب الفشن تجديد عقد لأحمد بحر لاعب الفريق الأول لمدة موسم وذلك بجانب عمله كمدرب عام للفريق الأول ضمن الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد إمام.

وجاء توقيع ' بحر ' بحضور المدير الفنى، ومحمد عبد اللطيف شافعى عضو مجلس الإدارة وباقى أعضاء المجلس . Advertisements كما قرر مجلس إدارة مركز شباب الفشن تجديد الثقة فى الجهاز الفنى والادارى والطبى. ويستعد الفريق لبدء فترة الإعداد بالفترة القادمة استعدادا للموسم الكروى الجديد. ويشارك مركز شباب الفشن بدورى الدرجة الرابعة بمنطقة كرة القدم ببنى سويف.

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