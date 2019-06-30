رياضة | الشارونى ورزق ينضمان رسميا لصفوف ديروط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشارونى ورزق ينضمان رسميا لصفوف ديروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسوؤلى مجلس إدارة ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع الثنائى عبد الرحمن شعبان مصطفي الشهير بلقب ' الشاروني ' لاعب القيس وعمرو عادل محمود رزق لاعب عاملين رأس غارب انتقال حر بعد انتهاء عقود الثنائى مع انديتهم .

وجاء توقيع الثنائى بحضور طه كمال المدير الإدارى لديروط وذلك بالتنسيق مع المحاسب محمد صلاح رئيس مجلس إدارة النادي وعباس كامل المشرف على الكرة وأحمد على مدير الكرة بديروط . ويذكر أن ديروط نجح فى ضم شريف عبد العزيز وسعيد احمد ومحمود محمد حسانين وشريف حافظ واسلام سعيد بجانب تجديد عقود طارق فضل لاعب الفريق . Advertisements

ويقود الفريق فنيا محمد يوسف بالموسم الجديد خلفا للدكتور عماد سمير والذى رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضى . واحتل ديروط المركز السادس برصيد 36 نقطة بالمجموعة الاولى بدورى القسم الثانى .

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