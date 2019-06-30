رياضة | برشلونة يراوغ نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يراوغ نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، على رغبة نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في العودة إلى كامب نو.

وقال جوردي: "نيمار يريد العودة إلى برشلونة لكننا لم نتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكتالوني إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو ولا نعرف ما إذا كانت العملية ستحدث أم لا".

ونشرت صحيفة سبورت الإسبانية، تقريراً كشفت فيه عن موافقة نيمار على العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني ليلعب بجوار الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

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ويتقاضى نيمار أجراً سنوياً في باريس سان جيرمان يصل إلى 35 مليون يورو، بينما كان يحصل في برشلونة قبل رحيله على 26 مليون يورو.

وقبلت بدورها برشلونة سحب الدعوى المقدمة ضد الفريق الكاتالوني المتعلقة بعدم دفع نيمار تعويضات بشأن رحيله إلى النادي الباريسي بمقابل 26 مليون يورو.