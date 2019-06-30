رياضة | الأهلي يحدد مباراة ودية يوم الأربعاء القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد مباراة ودية يوم الأربعاء القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لإقامة مباراة ودية لم يتحدد طرفها بعد، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.



وتشهد الساعات القادمة تحديد اسم الطرف الثاني للمباراة الودية التي تأتي بهدف تجهيز اللاعبين والاطمئنان على كافة عناصر الفريق قبل معسكر إسبانيا القادم.



وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس السبت بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الأول الجمعة.



وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بالتدريب اليوم الأحد علي فترتين صباحية ومسائية.