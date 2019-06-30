رياضة | سيراميكا كليوباترا يبدأ فترة الإعداد "السبت" المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يبدأ فترة الإعداد "السبت" المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، يوم السبت المقبل الموافق السادس من شهر يوليو المقبل.

وكان الفريق خاض فترة انتقالية عقب نهاية الموسم الماضي، وبعدها منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ثلاثة أسابيع، ثم قرر انطلاق فترة الإعداد في ملعب دار ضباط الوقود بالتجمع الخامس.

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وكان النادي أعلن التعاقد مع المهاجم أحمد وجيه، في صفقة انتقال حر، ليكون أحد الحلول الهجومية للفريق في الموسم الجديد، ووقع اللاعب على العقود الرسمية في حضور طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة النادي، ومعتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وهيثم شعبان المدير الفني، وكذلك تامر النحاس وكيل أعمال اللاع