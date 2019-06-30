رياضة | السكة يتعاقد مع هدّاف العبور ومهاجم إفريقي بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة يتعاقد مع هدّاف العبور ومهاجم إفريقي بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نحج مجلس إدارة نادى السكه الحديد في التعاقد مع لاعبين جدد لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

حيث قام اللاعب محمد السيد مهاجم وهدّاف فريق العبور بالتوقيع للسكة لمدة موسمين بحضور لدكتور محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق. كما حضر التوقيع جمعة مشهور المدير الفني للفريق وكمال اليمني المدرب العام ومحمد جمال المدير الاداري. وتعاقد مسؤولو السكة أيضاً مع المهاجم الإفريقي سانا هداف منتخب بوركينافاسو لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر. وسبق للسكة الحديد التعاقد من قبل مع كلا من : ميدو كمال أمين لاعب تلا وياسر رضا من مقاولين طنطا وعمرو ابراهيم لاعب المرج، وفتحي مجدى لاعب بهتيم ورمضان قوره لاعب السكة الأسبق. Advertisements

نحج مجلس إدارة نادى السكه الحديد في التعاقد مع لاعبين جدد لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.