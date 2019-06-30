رياضة | رينارد يتحدث عن حكيم زياش وتشجيع المصريين والجزائريين للمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يتحدث عن حكيم زياش وتشجيع المصريين والجزائريين للمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مواجهة البافانا بافانا غدا الإثنين على ملعب السلام في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن فريقه سيجري تعديلات على التشكيل أمام جنوب إفريقيا لإراحة بعض العناصر الأساسية.

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