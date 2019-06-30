رياضة | رينارد يتحدث عن حكيم زياش وتشجيع المصريين والجزائريين للمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يتحدث عن حكيم زياش وتشجيع المصريين والجزائريين للمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مواجهة البافانا بافانا غدا الإثنين على ملعب السلام في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات أمم إفريقيا مصر 2019.
وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن فريقه سيجري تعديلات على التشكيل أمام جنوب إفريقيا لإراحة بعض العناصر الأساسية.
وعن وجود مشجعين مصريين وجزائريين يدعمون المغرب في البطوبة، قال رينارد إنه فخور جدا بذلك.
وبسؤاله عن حالة الدولي المغربي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي، قال المدير الفني للمنتخب المغربي إنه لا يعرف إذا كان سيلعب أم لا؟، تشكيل الفريق أمام الأولاد سيكون مختلفا تماما، ومن الممكن عدم وجوده في اللقاء.
ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط