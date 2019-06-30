رياضة | وليد الحصري يفسخ عقده مع دكرنس رغم التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد الحصري يفسخ عقده مع دكرنس رغم التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن اللاعب وليد الحصري رحيله عن فريق دكرنس الصاعد مؤخراً للقسم الثاني، وإنهاء تعاقده بالتراضى.
وكان اللاعب قد انضم لصفوف دكرنس على سبيل الإعارة قبل انطلاق دورة الترقى قادما من غزل المحلة قبل أن ينتقل رسميا لدكرنس عقب نهاية الموسم بعقد لمدة موسم واحد.
واحتل وليد الحصري صدارة هدافى دكرنس بدورة الترقى برصيد ٤ أهداف وساهم فى صعود دكرنس وعودته لدورى القسم الثانى مجددا بعد غياب موسمين منذ هبوط الفريق بدورى القسم الثالث.