رياضة | الغموض يحيط بنابي كيتا بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغموض يحيط بنابي كيتا بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحيط الغموض موقف نابى كيتا لاعب وسط الفريق الغيني من المشاركة في مباراة اليوم أمام بوروندىي في ختام مباريات المجموعة الثانية بسبب الاصابة.

وأدى اللاعب تدريبات خفيفة امس من اجل الوقوف على مدى جاهزيته للمباراة.

وكان اللاعب قد أصيب في مباراة نيجيريا الماضية أدت إلى خروجه من الملعب . Advertisements

ويخشى البلجيكى بول بوت من الدفع باللاعب في مباراة اليوم لتتفاقم الاصابة خاصة وان فرص تأهل الفريق الغينى لدور السته عشر كبيرة. وتلتقي غينيا المنتخب البورندى مساء اليوم على ستاد السلام في ختام مباريات المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب النيجيري قمه المجموعة برصيد ٦ نقاط يليه منتخب مدغشقر في المركز الثانى برصيد ٤ نقاط ويمتلك المتتخب الغينى نقطة واحدة بينما يقبع منتخب بورندى في قاع المحموعة بلا رصيد.

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