رياضة | مرابط: لعبت مصابا وتحاملت على نفسي أمام كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرابط: لعبت مصابا وتحاملت على نفسي أمام كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نور الدين أمرابط لاعب منتخب المغرب عن مواجهة جنوب إفريقيا غدا الإثنين على ملعب السلام في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال أمرابط خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن فريقه استطاع الفوز في أول لقاءين أمام ناميبيا وكوت ديفوار، ولكنه يجب علينا بذل قصاري جهدنا للفوز على جنوب إفريقيا للتصدر والتأهل كأول المجموعة

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وأضاف المتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلس وكوت ديفوار الماضية، أنه تعرض لإصابة في الكاحل في الدقائق الأخيرة من مباراة كوت ديفوار ولكنه تحامل على نفسه، مشددا على أن إصابته تتحسن، ومازال لديه ٢٤ ساعة للتعافى.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.