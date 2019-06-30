رياضة | رينارد: تعديلات في تشكيل المغرب أمام جنوب إفريقيا.. ولا نريد الخسارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد: تعديلات في تشكيل المغرب أمام جنوب إفريقيا.. ولا نريد الخسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مواجهة جنوب افريقيا غدا الإثنين على ملعب السلام في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن فريقه يحتاج إلى التركيز في مواجهة البافانا بافانا، فنحن لا نريد أن نخسر المباراة من أجل التأهل إلى دور 16 من البطولة الإفريقية كأول المجموعة.