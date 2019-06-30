رياضة | أجيري يفاضل بين غزال ودونجا للمشاركة أمام أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يفاضل بين غزال ودونجا للمشاركة أمام أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري المدير الفني إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفراعنة في مباراة أوغندا المقرر لها مساء اليوم ضنن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.

ومن المقرر أن يدفع أجيري بالثنائي أحمد حسن كوكا وباهر المحمدي على حساب مروان محسن ومحمود علاء واستقر أجيري على إراحة طارق حامد إلا أنه لم يحدد بديله حيث يفاضل بين الثنائي نبيل دونجا وعلي غزال.