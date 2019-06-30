رياضة | أحمد ناجي يواسي محمود جنش بعد إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد ناجي يواسي محمود جنش بعد إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مدرب حراس المنتخب الوطني أحمد ناجي عن حزنه تجاه إصابه محمود "جنش" حارس مصر والزمالك في تدريبات الفريق في كأس الأمم الإفريقية.

ونشر ناجي عبر الحساب الشخصي "الفيسبوك " صورة للاعب وكتب بجانبها: "جنش بجد حُزنى على إصابتك كبير قوى حتكلم عليك مش انك حارس مميز كلنا وكل اللى تابعك عارف انك حارس كبير انا حاتكلم عليك كإنسان طيب وجدع وكل حاجه حلوه فيك ربنا يكرمك وترجع احسن من الأول بحق روحك الجميله مفيش حد مبيحبكش وانت تستاهل كل الحب"

يذكر أن حارس الزمالك محمود جنش أُصيب بقطع في وتر أكيلس في تدريبات المنتخب المصري يوم الجمعة استعدادا لمواجهة اوغندا.