رياضة | موقف خالد بوطيب من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف خالد بوطيب من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحدد الجهاز الطبي للمنتخب المغربي مساء اليوم مدى جاهزية خالد بوطيب مهاجم أسود الأطلس لإمكانية الدفع به في مباراة الغد أمام منتخب جنوب إفريقيا عقب إصابته في الركبة.

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واستبعد الجهاز الفني للمغاربة بقيادة هيرفي رينار خالد بوطيب من مواجهة أفيال كوت ديفوار السابقة والتى فاز بها منتخب المغرب بهدف نظيف.

ومن المنتظر أن يتم اختبار اللاعب بشكل نهائى في تدريبات اليوم قبل مواجهه الغد أمام منتخب الأولاد في ختام مباريات المجموعة الرابعة وتتصدر المغرب قمة المحموعة برصيد ٦ نقاط يليها منتخبا كوت ديفوار وجنوب إفريقيا برصيد ٣ نقاط ويتزيل المنتخب الناميبي المحموعة بلا رصيد.