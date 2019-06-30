رياضة | الأهلي يحدد يوم الجمعة للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد يوم الجمعة للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حدد يوم الجمعة القادم، موعدا للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجي الذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.



ويشهد معسكر الأهلي المرتقب في إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادا للمرحلة المقبلة.



وخاض الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على أن يواصل تدريباته مساء اليوم أيضا بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بالتدريب اليوم وغدا على فترتين صباحية ومسائية.