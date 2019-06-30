رياضة | زبير بية: تونس لا تمتلك محمد صلاح أو محرز للفوز بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زبير بية: تونس لا تمتلك محمد صلاح أو محرز للفوز بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث زبير بية نجم منتخب تونس السابق والمحلل الرياضي بقنوات بي إن سبورت، عن أداء لاعبي المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر.

وقال بية في تصريحات لصحيفة "الهداف" الجزائرية: "منتخب تونس لا يمتلك أسماء كبيرة قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة نسور قرطاج لتحقيق الفارق أمام جميع المنافسين".

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وتابع: "للأسف المنتخب التونسي لم يعد يملك لاعبين كبار ونجوم تلعب في أكبر الأندية الأوروبية، فليس لدينا رياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي أو محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا 2019".

تتواجد تونس في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات موريتانيا وأنجولا ومالي.