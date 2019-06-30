رياضة | مدرب جنوب إفريقيا يتحدث عن نقاط قوة المغرب وطريقة قهره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا يتحدث عن نقاط قوة المغرب وطريقة قهره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن مواجهة المغرب غدا الإثنين على ملعب السلام في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "نعلم أن المغرب فريق قوى جدا ويحظى بخبرة عالية جدا فهو صعب، ولكن سنفعل ما بوسعنا للفوز بالنقاط الثلاث والتأهل لدور16 من البطولة وإذا دعمنا دفاعنا سنفوز".

وأضاف المدير الفني للبافانا بافانا أن المغرب فريق منظم جدا ومرن، مطالبا لاعبيه ببذل قصارى جهدهم في لقاء الغد

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وبشأن الانتقادات التي يتعرض لها منتخب الأولاد في جنوب إفريقيا، قال باكستر: "نحن نأمل أن تدعمنا بلدنا حيث إنها ليست كما كانت من قبل.. كانت الظروف صعبة وضدنا، لم تكن التجهيزات كما أردنا وكان هناك مفاجآت".

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب كوت ديفوار بثلاث نقاط، ثم جنوب إفريقيا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب ناميبيا ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.