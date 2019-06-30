رياضة | مدرب كوت ديفوار: هدفنا الاساسي هو تحقيق الفوز والصعود من المجموعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كوت ديفوار: هدفنا الاساسي هو تحقيق الفوز والصعود من المجموعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد إبرهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار أن لقاء الغد أمام نامبيا سيكون صعب.
واوضح إبراهيما أن هدفه الاساسي هو تحقيق الفوز والصعود من المجموعة.
وشدد كامارا أن هدفهم ليس الفوز والصعود بل أيضا الذهاب بعيدا في البطولة وتكملة المشوار بها الي النهاية.
وتابع كامارا علي أنه سيحدث بعض التغييرات في تشكيل كوت ديفوار غدا أمام نامبيا وأنه سيدفع بدم جديد في الفريق حتي يمنح الفرصة للاعبين آخرين لتقديم مستوي مميز مشيرا إلي أنه سيركز في التشكيل علي الطابع الهجومي من أجل الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط.
وكشف المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار سيرجي اورييه لاعب الفريق سيغيب عن لقاء الغد ولكن سيعود للفريق بعد الصعود