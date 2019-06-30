رياضة | مدرب كوت ديفوار: هدفنا الاساسي هو تحقيق الفوز والصعود من المجموعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كوت ديفوار: هدفنا الاساسي هو تحقيق الفوز والصعود من المجموعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبرهيما كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار أن لقاء الغد أمام نامبيا سيكون صعب.

واوضح إبراهيما أن هدفه الاساسي هو تحقيق الفوز والصعود من المجموعة.

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وشدد كامارا أن هدفهم ليس الفوز والصعود بل أيضا الذهاب بعيدا في البطولة وتكملة المشوار بها الي النهاية.