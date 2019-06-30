شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي ريبيتش على أعتاب الانتقال إلى "الأتلتي" والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن المهاجم الكرواتي الدولي أنتي ريبيتش، بات على أعتاب الانتقال من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وفقاً لشبكة سكاي سبورتس، فإن ريبيتش في طريقه للرحيل عن الدوري الألماني، والانتقال إلى أتلتيكو، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان إلى برشلونة.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، أشارت إلى أن غريزمان في طريقه للانتقال إلى برشلونة، بعد توصل الأخير لاتفاق مع أتلتيكو لضم المهاجم الفرنسي الدولي مقابل 126 مليون يورو.

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ومن المتوقع أن تبلغ صفقة انتقال ريبيتش حوالي 40 مليون يورو، خاصة وأن عقد اللاعب مع فرانكفورت لازال مستمر حتى 2022.

وسجل ريبيتش 9 أهداف في الموسم الماضي من "البوندسليغا".

وانتقل ريبيتش إلى فرانكفورت في 2016 قادما من فيورنتينا الإيطالي.