شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إسبانية: «بوجبا» يرغب في العودة إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن لاعب وسط المنتخب الفرنسي بول بوجبا يرغب في العودة لفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية اليوم الأحد، فإن بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يضع على رأس أولوياته العودة إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم الاهتمام المتزايد من جانب ريال مدريد الإسباني بضم بوجبا، لكن اللاعب الفرنسي يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس لمجاورة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو واللعب تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري.

كان اللاعب الفرنسي قد انضم إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

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ويعتبر بوجبا هدفًا من أهداف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لضمه إلى ريال مدريد، حيث من المتوقع أن يدخل يوفنتوس في منافسة قوية مع الريال من أجل ضم اللاعب.

ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة «اي بي سي» الإسبانية، أن ريال مدريد يرغب في تقديم عرض لضم بوجبا بقيمة 125 مليون يورو(140 مليون دولار)، ودفع راتب يعادل ما يتقاضاه لاعبه الجديد البلجيكي إدين هازارد المنضم حديثًا من تشيلسي الإنجليزي، وهو أقل بقليل من المبلغ الذي يتقاضاه سيرخيو راموس قائد الفريق.

ويبدو يوفنتوس مستعدا لمنافسة ريال مدريد في سباق التعاقد مع اللاعب، خاصة وأن الفريق الإيطالي نجح في ضم كريستيانو رونالدو ليثبت أنه لا شيء مستحيل.

ولا يزال مانشستر يونايتد متمسكًا بلاعبه، حيث لا يريد بيعه في خطوة من شأنها أن تسعد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير الذي كان دائمًا يصر على أهمية وجود بوجبا وأنه يريد بناء الفريق حوله.

ويضع ذلك مانشستر يونايتد في موقف قوي خلال عملية التفاوض، حيث سيكون بإمكانهم طلب أكبر قدر ممكن من المال إذا تطورت المحادثات.