شكرا لقرائتكم خبر عن أسامواه جيان: فرصة غانا في التأهل للدور الثاني بأمم أفريقيا قائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أسامواه جيان، مهاجم المنتخب الغاني لكرة القدم، سعادته بتعادل فريقه سلبيا أمام الكاميرون، السبت، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال جيان في تصريحات صحفية: «منتخب غانا نجح في الظهور بشكل قوي، لكن الحظ غاب عن الفريق، لكن الأهم هو أن الفريق لم يستقبل أي أهداف في مباراة اليوم».

وأضاف: «فرصة غانا لازالت قائمة للتأهل، وسنخوض المباراة القادمة بهدف الفوز لضمان التواجد في دور الـ16».

ويلتقي المنتخب الغاني مع نظيره غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما يلعب منتخب الكاميرون مع بنين في ذات التوقيت.