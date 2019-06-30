شكرا لقرائتكم خبر عن كاماتشو يعود لتدريبات فولفسبورج بعد غياب 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعب الوسط الإسباني إيجناسيو كاماتشو، إلى تدريب فولفسبورج الألماني، بعد 9 أشهر من الغياب.
وخاض كاماتشو، البالغ من العمر 29 عامًا، الحصة التدريبية لفولفسبورج تحت قيادة المدرب الجديد أوليفر جلاسنر، بمشاركة 20 لاعبًا.
وخضع كاماتشو لعملية جراحية في الكاحل في سبتمبر 2018 ليبتعد عن الملاعب منذ ذلك الحين.
وانهى فولفسبورج الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.
ويستهل فولفسبورج مسيرته في الموسم الجديد من البوندزليجا بملاقاة ضيفه كولن في 17 أغسطس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كاماتشو يعود لتدريبات فولفسبورج بعد غياب 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.