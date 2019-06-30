شكرا لقرائتكم خبر عن كاماتشو يعود لتدريبات فولفسبورج بعد غياب 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد لاعب الوسط الإسباني إيجناسيو كاماتشو، إلى تدريب فولفسبورج الألماني، بعد 9 أشهر من الغياب.

وخاض كاماتشو، البالغ من العمر 29 عامًا، الحصة التدريبية لفولفسبورج تحت قيادة المدرب الجديد أوليفر جلاسنر، بمشاركة 20 لاعبًا.

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وخضع كاماتشو لعملية جراحية في الكاحل في سبتمبر 2018 ليبتعد عن الملاعب منذ ذلك الحين.

وانهى فولفسبورج الموسم الماضي من الدوري الألماني في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

ويستهل فولفسبورج مسيرته في الموسم الجديد من البوندزليجا بملاقاة ضيفه كولن في 17 أغسطس المقبل.