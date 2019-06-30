شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي ريبيتش على أعتاب الانضمام إلى أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن المهاجم الكرواتي الدولي أنتي ريبيتش، بات على أعتاب الانتقال من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن ريبيتش في طريقه للرحيل عن الدوري الألماني، والانتقال إلى أتلتيكو مدريد، لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان إلى برشلونة.

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وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أشارت إلى أن جريزمان في طريقه للانتقال إلى برشلونة، بعد توصل الأخير لاتفاق مع أتلتيكو لضم المهاجم الفرنسي الدولي مقابل 126 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تبلغ صفقة انتقال ريبيتش حوالي 40 مليون يورو، خاصة أن عقد اللاعب مع فرانكفورت لازال مستمر حتى 2022.

وسجل ريبيتش تسعة أهداف في الموسم الماضي من البوندزليجا، وانتقل ريبيتش إلى فرانكفورت في 2016 قادما من فيورنتينا الإيطالي.